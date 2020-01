Jünkerath: 1.111,11 Euro für mobilen Defibrillator

Vergangenes Jahr spielten die Prinzsingers zwei Benefizkonzerte, deren Erlös für die Anschaffung eines mobilen Defibrillators in Jünkerath gedacht war. Nun haben die Prinzsingers im Rahmen der Prinzenproklamation in Jünkerath am 4. Januar einen Spendenscheck in Höhe von 1.111,11 Euro an die Ortsgemeinde Jünkerath überreicht. Das Foto zeigt Wolfgang Bauschen (l.), Winfried Bauschen (2.v.l.), Martin Dederichs (3.v.l.), Horst Heinzen (3.v.r.) und Dirk Auel (r.) von den Prinzsingers bei der Spendenübergabe an Ortsbürgermeister Norbert Bischof (2.v.r.).