50 Lose für die »Neujahrs-Million« von Lotto RLP

Nachdem die »Neujahrs-Million« bereits viermal erfolgreich ausverkauft wurde, gibt es die limitierten 250.000 Lose für die Jahresendlotterie auch 2021 exklusiv nur in rheinland-pfälzischen Lotto-Annahmestellen zu je 10 Euro. Auf eins der verkauften Lose entfällt auf jeden Fall der Spitzengewinn von einer Million Euro. Daneben gibt es noch zwei Mal 100.000 Euro und viele weitere Gewinne von 1.000 Euro und 25 Euro. Die theoretische Chance auf den Spitzengewinn von einer Million Euro liegt je Los bei 1 zu 250.000.

So funktioniert‘s: Der Spielschein der »Neujahrs-Million« wird über das Terminal der LOTTO-Annahmestelle eingelesen. Aus einem Nummernkreis von 000001 bis 250000 wird dann per Zufallsprinzip eine Nummer ermittelt. Diese wird auf eine Spielquittung aufgedruckt und dem Spielteilnehmer ausgehändigt. Diese Spielquittung ist maßgeblich für die Gewinnermittlung. Jede Losnummer wird nur einmal vergeben. Gleiches gilt für die Teilnahme per Quick-Tipp.

Spielschein für die »Neujahrs-Million« Lotterie gewinnen

Annahmeschluss für die »Neujahrs-Million« ist spätestens am 31. Dezember 2021, 12 Uhr – falls die Lotterie nicht vorher schon ausverkauft ist. Die Gewinnzahlen werden am Neujahrstag ab 13 Uhr unter www.lotto-rlp.de und ab dem 3. Januar 2022 in allen LOTTO-Annahmestellen bekanntgegeben. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren gestattet.

Wer am WochenSpiegel-Gewinnspiel zur „Neujahrs-Million“ teilnehmen möchte, ruft unsere Gewinnspiel-Hotline mit der Telefonnummer 0 13 79 / 89 22 99 an und nennt dort das Stichwort »Neujahrsmillion«. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren gestattet. Teilnahmeschluss ist der Mittwoch, 15. Dezember 2021, um 24 Uhr.

Foto: Seydel