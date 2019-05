Dienstaufsichtsbeschwerde gegen IHK-Hauptgeschäftsführer

Auslöser für die angekündigte Dienstaufsichtsbeschwerde beim Wirtschaftsministerium des Landes, der Aufsichtsbehörde für die Industrie- und Handelskammer (IHK), ist ein E-Mail Briefwechsel zwischen dem IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Jan Glockauer und Matthias Ganter, einem Hotelier von der Mosel, der zusammen mit 19 weiteren DEHOGA Mitgliedern eine Klage gegen den DEHOGA Landesverband beim Landgericht Bad Kreuznach eingereicht hat. Wie Justiziar Dr. Rolf Bietmann ausführte, enthalten die dem Landesverband zugestellten E-Mails auch Anhänge und vorhergehende Ausführungen, die „offenbar aus Versehen nicht gelöscht wurden“. Diese Teilstücke der elektronischen Briefe legten nahe, das „Herr Glockauer der Ghostwriter von Herrn Ganter“ bei dessen Auseinandersetzung mit DEHOGA-Präsident Gereon Haumann sei, so Bietmann. So heiße es in einen Mail von Glockauer an Ganter vom 10. Mai: „Wenn Sie möchten, entwerfe ich ein Schreiben. Das können Sie Ihm (gemeint ist damit der DEHOGA-Präsident – die Red.) dann gleich rüberdonnern.“

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Trierer IHK-Hauptgeschäftsführer

Das Pikante daran: Den E-Mail-Schriftwechsel führte Dr. Jan Glockauer laut DEHOGA-Aussage offensichtlich von seinem beruflichen E-Mail-Konto bei der IHK Trier. „Privat kann Herr Glockauer ja gegen Herrn Haumann wettern, aber doch bitte nicht auf Arbeitsmitteln der IHK Trier. Dass hier eine Kampagne gegen den DEHOGA-Landesverband aus Mitgliedsbeiträgen der IHK Trier geführt wird, ist nicht zu tolerieren“, so Justiziar Dr. Rolf Bietmann, der eine Dienstaufsichtbeschwerde gegen den IHK-Hauptgeschäftsführer aus Trier ankündigte.

Wie DEHOGA-Landespräsident Gereon Haumann ergänzte, „schießt“ der Trierer IHK-Hauptgeschäftsführer bereits seit längerem gegen den DEHOGA Landesverband. „Hintergrund sind persönliche Eitelkeiten, die ich hier nicht weiter erläutern möchte“, so Haumann vor der Presse.

Haumann soll bis 2029 Präsident bleiben

Weitere Beschlüsse der Delegierten-Sondersitzung des Verbandes in Bad Kreuznach: 98,6 Prozent der teilnehmenden Delegierten stimmten dafür, am 2013 ins Leben gerufenen so genannten Konzept „DEHOGA 2020“ festzuhalten und mit einem hauptamtlichen Vollzeit-Präsidenten Gereon Haumann weiter in die Zukunft zu gehen. Wie das DEHOGA-Präsidium in der Pressekonferenz nach dem Delegiertentag mitteilte, beinhaltet dieser Beschluss zudem die Zustimmung der Delegierten, an der im August 2018 getätigten vorzeitigen Wahl von Gereon Haumann für die Präsidentschaftsperiode 2021 bis 2029 festzuhalten.

Gegen Klage wehren

In einem weiteren Beschluss stimmten die Delegierten mit 98,5 Prozent der Stimmen zu, dass sich das DEHOGA Präsidium weiterhin gegen die Klage wehren wird, die von 20 DEHOGA-Mitgliedern Ende 2018 beim Landgericht Bad Kreuznach eingereicht wurde. Wie der WochenSpiegel berichtete, möchten die Kläger die vorzeitige Wahl von Gereon Haumann zum Präsidenten bis 2029 gerichtlich für nichtig erklären lassen. Grund: Die Satzung des DEHOGA-Landesverbandes sehe eine vorzeige Wahl eines Präsidenten während dessen laufender Amtszeit nicht vor. Über eine Zulassung der Klage hat das Landgericht noch nicht abschließend entschieden.

Hotelier Ganter aus DEHOGA ausgeschlossen

Zustimmung erhielt das Präsidium von den Delegierten auch für den Ausschluss von Hotelier Matthias Ganter (einer der gegen den Verband klagenden Hoteliers) aus dem Landesverband. Wie Gereon Haumann mitteilte, stimmten die Delegierten bei drei Stimmenthaltungen mehrheitlich dafür, das „Verhalten von Matthias Ganther als für den Verband schädlich und unehrenhaft einzustufen und den Hotelier von der Mosel deshalb aus dem Verband auszuschließen. Das Präsidium wirft Ganter vor, unwahre Behauptungen über das Gehalt des DEHOGA-Präsidenten gemacht zu haben. Zudem habe er die Behauptung verbreitet, Haumann habe sich gegen die Regeln der Satzung wählen lassen. Durch diese „unwahren Tatsachenbehauptungen“ habe er zu einer dem Ansehen des Verbandes einen schweren Schaden zugefügt.

Text & Fotos: Kai Brückner