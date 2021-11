Impfbus tourt durch den Landkreis Birkenfeld

Am Dienstag, 16. November, ist das mobile Impfteam dann am Kommunikationsgebäude auf dem Umwelt-Campus Birkenfeld vor Ort, am Samstag, 20. November, hält der Impfbus am Weiherplatz in Baumholder und am Freitag, 26. November, macht der Bus Station am Globus Idar-Oberstein.

Geimpft wird jeweils zwischen 9 und 17 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle weiteren Informationen gibt es unter: www.corona.rlp.de/de/impfbus/