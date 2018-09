Kein Plan B

Die Entscheidung, an der renommierten Hochschule Bristish and Irish Modern Music Institute in London zu studieren, fiel bei Kevin schnell. Einen Studienplatz erhalten hier längst nicht alle Bewerber, es gibt Auswahlverfahren und Tests, gute Englischkenntnisse sind Pflicht. Einen der begehrten Plätze zu erhalten, das war Plan A, einen Plan B hatte Kevin nicht. »Das musste also klappen!«

Unterricht und tägliches Üben an den Drums war deshalb Pflicht. Die Vorbereitung absolvierte Kevin beim Idar-Obersteiner Profimusiker und Schlagzeuglehrer Ralf Gottlieb an der Agora Music School. »Er hat mich umfassend in den verschiedensten Techniken und Musikrichtungen geschult und dabei trotzdem nie den Spaß außen vor gelassen. Dafür möchte ich mich bei ihm bedanken!«, so Kevin.