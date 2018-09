Naheweinkönigin 2018/2019 werden möchten . . .

Die Bewerberinnen im Detail:

Angelika Vogt (Foto links) ist 24 Jahre alt. Sie hat es der Liebe wegen von Baden bis an die Nahe verschlagen, und zwar nach Weinsheim, wo ihr Freund lebt. Dessen Onkel betreibt in Weinsheim das Weingut Weil, in dem die angehende Naheweinmajestät auch den Weinbau in der Praxis kennen lernte. Als Ernährungswissenschaftlerin, die sich für die Zukunft ein Studium der Internationalen Weinwirtschaft auf die Fahne geschrieben hat, ein Faible für gutes Essen und Trinken mit. Neben dem Wein ist Kochen eines ihrer besonderen Hobbys, denn das gehört nicht nur zu ihrem Job, sondern „Kochen gibt mir auch in der Freizeit die Möglichkeit, immer wieder genussvoll zu experimentieren“. In ihrem Jahr als Nahweinmajestät möchte sie gemeinsam mit den anderen Weinmajestäten eine Brücke schlagen zwischen Winzern und Genießern.

Tina Haas (Foto Mitte) wohnt in Waldböckelheim und studiert aktuell Agrarwirtschaft an der TH Bingen. Die gelernte Industriekauffrau ist den Nahewein seit langem verbunden, denn innerhalb der Familie gibt es zwei Verwandte mit Weingütern: das Weingut Eckes in Roxheim und das Weingut Wolfgang Klöckner in Guldental. Im letzteren arbeitet die 23-Jährige auch seit gut neun Jahren in der Straußwirtschaft mit. Tina ist begeistert von der Möglichkeit, das Amt der Naheweinmajestät auch als Quereinsteigerin wahrnehmen zu können. Denn sie liebt es, den Menschen „etwas über den Nahewein zu erzählen und damit ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.“ Am Wein schätzt Tina Haas besonders die große Vielfalt und gleichzeitig dessen Einzigartigkeit.

Annika Hohmann (Fotoo rechts) stammt aus Bingerbrück und ist Winzertochter, denn ihre Eltern betreiben das Weingut Schlösschen am Mäuseturm. Die reiselustige Jungwinzerin studiert Weinbau und Önologie in Geisenheim, arbeitet nebenbei selbstredend im elterlichen Weingut in Bingerbrück mit und kennt sich „Geschäft“ einer Weinmajestät schon sehr gut aus. Denn drei Jahre lang bekleidete sie ehrenamtlich das Amt der Binger Weinprinzessin. Als solche repräsentierte sie das Weinbaugebiet Rheinhessen, doch ihr Herz schlug und schlägt immer für den Nahewein, der „für mich die Nummer eins ist“. Wichtig ist ihr im Leben eine positive Sichtweise, wenn die Jungwinzerin ein Weinglas sieht, dann ist es für sie „immer halb voll und nie halb leer“. Diese Lebensfreude und die Liebe zum Nahewein möchte sie als Weinmajestät vermitteln.

Karten für den Krönungsabend sichern

Wer Naheweinkönigin und wer Prinzessin wird, das entscheidet sich bei der Wahl-Gala am Samstag, 3. November, 17 bis 24 Uhr, im Kurhaus in Bad Kreuznach. Die Krönung wird gegen 21 Uhr stattfinden, anschließend beginnt die Krönungsparty.

Der Eintritt kostet 35 Euro inkl. Fingerfood. Karten gibt es ausschließlich bei Weinland Nahe e.V., Burgenlandstraße 7, 55543 Bad Kreuznach, im Direktverkauf, und zwar ab Donnerstag, 4. Oktober, 8 bis 13 und 14 bis 17 Uhr. Wer Karten telefonisch über 06 71 / 83 40 50 bestellt, muss diese spätestens am Folgetag abholen. Pro Person werden maximal vier Karten ausgegeben.