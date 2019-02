ab 13. Februar 2019 Artikel teilen





Neuer Vorstand der BUGA-Freunde 2029

Hunsrück/Nahe. Der Vorstand der BUGA-Freunde 2029 traf sich in seiner neuen Konstellation zu seiner ersten Sitzung und folgte dafür gerne der Einladung der Koblenzer Brauerei. Das Traditionshaus strebt einen engen Kontakt zum Verein an und so tauschte man sich nach einem Rundgang durch den Betrieb mit dem Vertriebsleiter Herrn Ohlemacher zunächst in entspannter Atmosphäre aus.