Simmern: THW verpackt 12 000 Masken fÃ¼r 4 000 EmpfÃ¤nger

Insgesamt haben die freiwilligen Helfer am vergangenen Samstagvormittag, unter Beachtung der Hygienebestimmungen, rund 12 000 Masken versandfähig an 4 000 Empfänger verpackt. Das Land hatte den Landkreis gebeten, die Verteilung der Masken zu übernehmen. Max Westermayer, Leiter des THW Ortsverbandes Simmern, sagte auf Anfrage spontan die Unterstützung des Technischen Hilfswerks zu.

Mit Verstärkung aus dem Ortsverband Bingen begannen die 22 Helferinnen und Helfer des THW am Samstag, 6. Februar, ab 8 Uhr mit der versandfertigen Verpackung der medizinischen Masken. Unter Beachtung der Corona-Regeln wurde der Einsatz professionell in drei Packstraßen abgewickelt. Nach fünf Stunden war die Arbeit erledigt und mit dem Transport der Briefe zur Kreisverwaltung abgeschlossen.

Versorgt wurden die fleißigen Helferinnen und Helfer während des Einsatzes durch das Küchenteam der Malteser. Landrat Dr. Marlon Bröhr bedankt sich bei den Helferinnen und Helfer des THW und den Maltesern für den Einsatz am Wochenende: „Danke, dass Sie uns Ihre Freizeit zur Verfügung gestellt haben!"