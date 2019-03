Sturm fegt durch den Raum Bad Kreuznach

Gestern am 10. März in der Zeit von ca. 13 bis ca. 17 Uhr wurden die Beamten der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu zehn Ereignissen gerufen, welche durch den starken Wind ausgelöst worden waren. In der Industriestraße in Bad Kreuznach musste die Feuerwehr ein Gerüst abbauen, welches umzufallen drohte. Mehrfach waren Gegenstände (Schilder, Bauzäune usw.) gegen parkende Fahrzeuge geweht worden. Auf dem Mitfahrerparkplatz in Waldlaubersheim kippte durch den Wind ein abgestellter Anhänger um und landete auf einem geparkten Pkw. In Rümmelsheim fiel eine Dachziegel auf einen fahrenden Pkw. Hierdurch wurde dessen Motorhaube beschädigt.#

