Wochenendbericht: Einbrüche und Brände

Einbruchdiebstähle

In der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember wurde in Büchenbeuren in der Brunkenstein Straße in ein Wohnhaus eingebrochen. Der bisher unbekannte Täter durchwühlte das komplette Wohnhaus und entwendet hauptsächlich Schmuck.

Ebenfalls zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen wurde von einem unbekannten Täter auch ein Einfamilienhaus in der Schlossstraße in Simmern angegangen. Hier entwendet der Täter ebenfalls Schmuck und Bargeld.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Simmern (Tel. 0 67 61 / 92 10) oder die Polizeiwache Flughafen Hahn (Tel. 0 65 43 / 98 10) richten.

Trunkenheitsfahrt

Am frühen Sonntagmorgen wurde im Bereich Simmern ein Fahrzeug kontrolliert, dessen Fahrzeugführer Schlangenlinien fuhr. Der Fahrer räumte bei der Kontrolle ein, dass er kürzlich Betäubungsmitteln konsumiert habe. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein wurde sichergestellt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den Fahrer erwartet nun zumindest eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Mülltonnenbrand

Am Sonntag gegen 1 Uhr wurde ein Müllcontainer in der Koblenzer Straße in Boppard angezündet. Dieser konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Zu einem Schaden von Gebäuden kam es nicht. Der Container wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Boppard in Verbindung zu setzten.

Scheune brennt

Am Samstagmorgen um 4.30 Uhr kam es in einem Ortsteil der Stadt Boppard zu einem Scheunenbrand. Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Feuerausbruchs keine Tiere in der Scheune, diese hatten sich bereits auf die angrenzenden Koppel geflüchtet. Aufgrund der auf dem Dach angebrachten PV-Anlage entstand ein auf 200 000 Euro geschätzter Sachschaden. Die Scheune brannte komplett aus, ein Übergreifen auf Wohngebäude konnte zu jedem Zeitpunkt ausgeschlossen werden.

Bereits am 23. Dezember war ein Feuer in einem Holzschuppen in Dellhofen ausgebrochen, dass auch ein Wohnhaus in Brand setzte(Artikel hier).

Sachbeschädigung Boppard

In der Nacht vom 25. auf den 26. Dezember kam es zu Sachbeschädigungen im Bereich der Großsporthalle Boppard. Ein dort befindliches Lattentor wurde beschädigt, sowie Holzsitzblöcke verbrannt. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Boppard in Verbindung zu setzten.