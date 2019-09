Astro Night 2019 – Faszination Weltraum und Astronomie

Leseglück als Begleiter fürs Leben

Stadt Trier. „Man will ja keine schlechten Bücher lesen in der kurzen Zeit, die man hat. Denn ein Mensch schafft es in seinem ganzen Leben durchschnittlich nur circa 3000 bis 4000 Bücher zu lesen“, erklärt der frisch gebackene Autor Florian Valerius kürzlich in der Trierer Kunstakademie. Hier stellte der erfolgreiche "Bookstagrammer" und ausgebildete Buchhändler sein Buch „Leseglück - 99 Bücher, die gute Laune machen“, gemeinsam mit Ko-Autorin Mareike Fallwickl, vor.

