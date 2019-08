Neues Programm der VHS

30-jähriger stirbt nach Stromschlag

VG Saarburg. Nachdem erst am Dienstag ein Mann in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell sein Leben verloren hatte, kam es am Mittwoch, 7. August, gegen 13.30 Uhr erneut zu einem tödlichen Arbeitsunfall in Saarburg. Bei Schweißerarbeiten auf einer Baustelle im Keller eines Verwaltungsgebäudes wurde ein Arbeiter durch einen elektrischen Schlag schwer verletzt.