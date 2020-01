Stolpersteine für jüdische Opfer werden verlegt

Der Künstler Gunter Demnig wird am Mittwoch, 5. Februar, Messingtafeln (mit Namen, Geburts,-, Deportationsdaten) in den Bürgersteig verlegen. Zunächst um 9 Uhr vor dem Haus in der Hochstraße 38. Dort wohnte die Familie Baruch. Hermann und Julius Baruch waren als Ringer und Gewichtheber sehr erfolgreiche und gefeierte Sportler der Stadt. Sie wurden, wie die Mutter Karoline und die Schwestern Emma und Johanna, von den Nationalsozialisten ermordet. Im Anschluss daran wird ein Stolperstein in der Römerstraße 2 für Auguste Oppenheimer verlegt. „Tante Gustchen“, wie sie liebevoll genannt wurde, lebte dort bis zu ihrer Deportation in das Konzentrationslager Theresienstadt am 27. Juli 1942. Knapp zwei Monate später wurde die 79 Jahre alte Frau am 22. September getötet.

Stolperstein-Projekt: Kreuznacher Schulen engagieren sich

Für die für die Verlegung von Stolpersteinen in der Stadt haben sich die Integrierte Gesamtschule Sophie Sondhelm und das Lina-Hilger-Gymnasium als „Schulen ohne Rassismus und mit Courage“ eingesetzt. Über ihre „Stolperstein-Projekte“ werden beide Schulen am Freitag, 24. Januar, von 9 bis 12 Uhr an einem Stand auf dem Kornmarkt informieren. „Für die erfolgreiche und engagierte Projektarbeit bedanke ich mich bei den beteiligten Schülerinnen und Schülern, den Lehrerinnen und Lehrern sowie bei den Schulleitungen recht herzlich“, so Oberbürgermeisterin Dr. Heike Kaster-Meurer.

Gedenkfeier am 27. Januar

Die „Stolpersteine“ sind auch Thema bei der Gedenkfeier am Montag, 27. Januar, 16.30 Uhr, am Mahnmal in der Kirschsteinanlage. Am 27. Januar 1945 wurden die Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz befreit. Seit 1996 ist der 27. Januar ein offizieller Gedenktag. Die Ansprache hält Oberbürgermeisterin Kaster-Meurer. Für die musikalische Gestaltung sorgt Petra Grumbach.

Dokumentarfilm „Schritte ins Ungewisse"

Den Dokumentarfilm „Schritte ins Ungewisse“ zeigt die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Bad Kreuznach am Donnerstag, 30. Januar, um 19.30 Uhr in der Loge im Haus des Gastes, Kurhausstraße 22-24. Das mehrfach ausgezeichnete Filmprojekt der Evangelischen Jugend im Kirchenkreis an Nahe und Glan schildert die Leidensstationen des Holocaustüberlebenden und gebürtigen Kreuznachers Heinz Hesdörffer, der im vergangenen Jahr starb und am 30. Januar 97 Jahre alt geworden wäre.