Bad Kreuznach: Stilles Erinnern an Reichspogromnacht

Auch in Bad Kreuznach wurden während der Reichspogromnacht am 9. und 10. November 1938 jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger misshandelt, ihr Eigentum zerstört und die Synagoge verwüstet.

Ryvlin mahnt in seiner Rede, die er für die abgesagte Gedenkfeier vorbereitet hatte, dass die Zahl der rechtsextrem motivierten Straftaten weltweit und in Deutschland in den vergangenen Jahren zugenommen habe. "Die zunehmenden radikalen Tendenzen bereiten uns Sorge. Auch im Zuge der Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen wurden immer wieder antisemitische Ressentiments sichtbar, wenn beispielsweise Verschwörungsmythen vorgebracht werden, die einen deutlichen antisemitischen Ursprung haben."

Daher sei es wichtig, gemeinsam im Gespräch zu bleiben und gemeinsam die Stimme zu erheben, wenn Minderheiten ausgegrenzt und diffamiert werden. „Das ist unsere große Aufgabe für die Zukunft“, so der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde. Dennoch bleibe er optimistisch, dass die Zukunft der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland, in Rheinland-Pfalz und in Bad Kreuznach gesichert sei und die schrecklichen Tage der Vergangenheit angehörten.