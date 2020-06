Ein Netz an Wegepaten sorgt bereits an der Vitaltour Wald, Wein & Horizonte, an der noch nicht ganz fertigen Vitaltour Eremitenpfad (die Ruhebänke folgen noch bis Ende Mai!) und dem Guldentaler Krönchen dafür, dass die Strecken in Ordnung sind. "Verstärkung könnten wir an einigen Abschnitten aber noch gebrauchen, vor allem für das dichte Netz an Premium-Wanderwegen rund um Stromberg", sodie Leiterin der Touristinformation der Ferienregion Langenlonsheim-Stromber.



Haben Sie Lust, bei der Pflege unseres großen Wanderwegenetzes zu helfen? Dann werden Sie Wegepate in der Urlaubsregion Langenlonsheim-Stromberg. Sie würden die Kommune ehrenamtlich unterstützen, ein attraktives Wegenetz zu unterhalten, die von Ihnen betreuten Wege bewandern und kontrollieren und dafür sorgen, dass alles in Ordnung ist. Weitere Infos hierzu finden Sie auf der Homepage www.langenlonsheim-stromberg.de.



Sind Sie an der Aufgabe als Wegepate interessiert, dann melden sich bei Frau Mang von der Touristinformation der Ferienregion Langenlonsheim-Stromberg unter Tel. 06724 274 oder via E-Mail k.mang@vg-ls.de.