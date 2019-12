SP 20. Dezember 2019 Artikel teilen





Schüler erlaufen über 19.000 Euro für den guten Zweck

VG Thalfang . Schüler der Erbeskopf-Realschule plus in Thalfang haben bei inzwischen drei Benefiz-Läufen ingesamt 19.532,60 Euro erlaufen. 60 Prozent davon gingen an den Verein "Direkt für Kinder", eine gemeinnützige Gesellschaft für Kinderförderung mit Sitz in Mainz, 40 Prozent an den Freundes- und Förderkreis der eigenen Schule.