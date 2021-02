Das plant Kreisverwaltung, wenn Inzidenz nicht sinkt

Thanks to our cutting-edge features and world-class service, our find more info are the best on the planet. Read reviews . Core service features & benefits . What you get every time you order Ultius thesis writing services. These are a few of the things that set us apart from all your other professional writing options. We know you have a lot of choices and we want to make your Von Mario Zender

Die Corona-Pandemie sorgt weiterhin für Sorgenfalten bei den Verantwortlichen des Cochemer Gesundheitsamtes. Aktuell Stand heute liegt der Inzidenzwert für den Kreis Cochem-Zell bei 104,28. Zum Vergleich: Der Durchschnittswert für Rheinland-Pfalz liegt aktuell bei 52. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner - ist deshalb so entscheidend, weil von diesem Wert die Politik weitere Lockerungsmaßnahmen abhängig macht.

Nach WochenSpiegel-Informationen wurde in einer vom Landrat Schnur kurzfristig einberufenen Sitzung, an der neben den hauptamtlichen Bürgermeistern, den Kreisbeigeordneten und den Fraktionsvorsitzenden im Kreistag teilnahmen, die Lage besprochen. Demnach muss der Kreis Cochem-Zell, aufgrund der hohen Inzidenzwerte bis Mittwoch dem Land einen Maßnahmenkatalog vorlegen.

In Betracht kommt, so berichten Teilnehmer, eine Maskenpflicht an touristischen Plätzen, etwa in Cochem, Beilstein und der Geierlaybrücke.

Auch in der Überlegung der Kreisverwaltung Cochem-Zell ist demnach, die Bewegungsfreiheit drastisch einzuschränken. So wird nach Wochensiegel-Informationen, sollten sich die Inzidenzwerte nicht deutlich verbessern, offenbar auch eine „15-Kilometer-Regelung“ in Betracht gezogen. Diese würde es Cochem-Zellern untersagen, sich mehr als 15 Kilometer von ihrem Wohnort aus zu bewegen. Ausgenommen von dieser Regelung sollen berufsbedingte Fahrten sein. Auch hält die Kreisverwaltung für den Fall, dass die Inzidenz nicht deutlich abnimmt, offenbar ein Verbot von touristischen Reisen für möglich. Dies hätte enorme Auswirkungen auf die Hotellerie und Gastronomie.

Ob es jedoch soweit kommt, steht noch nicht fest. Dies soll am morgigen Mittwoch final von der Kreisverwaltung Cochem-Zell entschieden werden, die für den Fall, dass die Verbote verhängt werden müssen, dazu eine Allgemeinverfügung erlassen müsste.

Angesprochen auf die in Frage kommenden Maßnahmen, zeigt sich die Kreisverwaltung Cochem-Zell äußerst verschlossen: „Im Rahmen der gestrigen Videokonferenz wurden verschiedene Maßnahmen besprochen, die gegebenenfalls in Betracht kommen könnten. Da es sich hierbei allerdings um eine nicht öffentliche Sitzung gehandelt hat, können wir zum Inhalt dieser Sitzung keine weitere Auskunft erteilen“, so Kreisverwaltungs-Sprecherin Selina Höllen. Bericht folgt!