Die Erinnerung fotografiert

Schüler und Studierende lieferten die Vorlagen der Ausstellung des "Verbunds der Gedenkstätten im ehemaligen KZ-Komplex Natzweiler" (VGKN) unter dem Motto "Photographier la mémoire - Die Erinnerung fotografieren". Im Rahmen des Tages des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus wurde die Ausstellung von Landrat Manfred Schnur eröffnet, der betonte, dass die Gedenkarbeit in der Region eine große Akzeptanz habe. Die Ausstellung sei eine Botschaft, formulierte Schnur den Anspruch. Franziska Bartels vom Referat Kultur der Kreisverwaltung führte in die Ausstellung ein und der Treiser Guido Pringnitz stellte neue Ergebnisse der Geschichte rund um den Treis-Bruttiger-Tunnel vor, die er in der zweiten, aktualisierten Auflage seiner Dokumentation "Deckname Zeisig" aufgenommen hat. Die Ausstellung, die bis zum Tag der Konzeptübergabe des Gedenkkonzepts zum "KZ Außenlager Kochem" in der Kreisverwaltung gezeigt wird, soll, so Landrat Schnur, verdeutlichen, dass das Gedenken auch in der Zeit bis zu dieser Konzeptübergabe nicht ruht.

