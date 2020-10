Großkontrollen: Polizei ist Maskensündern auf der Spur

Heute wurde zum ersten Mal großflächig von der Polizei und dem Kreis-Ordnungsamt die Maskenpflicht in Cochem kontrolliert. Die Polizeiinspektion Cochem bekam dafür Unterstützung durch Beamte der Bereitschaftspolizei. Täglich von sieben bis 19 Uhr gilt in Cochem, sowie an der Geierlay-Brücke bei Sosberg, die von der Kreisverwaltung Cochem-Zell angeordnete Maskenpflicht. In Cochem kontrollierte das Ordnungsamt auch die Ausflugsschiffe. Überwiegend halten sich offenbar Einheimische und Besucher in Cochem an die Maskenpflicht.