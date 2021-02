Moselanwohner sauer auf Verkehrsrowdy

Erste Virus-Mutation im Eifelkreis Bitburg-Prüm

Kreis Bitburg / Prüm. Im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist der erste Fall einer Virus-Mutation festgestellt worden. Nachgewiesen wurde sie bei einer am vergangenen Freitag, den 29. Januar, positiv getesteten Person aus der Verbandsgemeinde Speicher. Es handelt sich hierbei um die erstmals in Großbritannien aufgetauchte Variante mit der Bezeichnung B.1.1.7, die…