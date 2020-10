Neue Corona-Maßnahmen im Landkreis

• Veranstaltungen

Veranstaltungen im Außenbereich sind mit bis zu 250 Personen zulässig (Personenbegrenzung: eine Person pro zehn Quadratmeter). Veranstaltungen in Innenbereich sind mit bis zu 75 Personen zulässig (Personenbegrenzung: eine Person pro zehn Quadratmeter).

• Private Feiern

Veranstaltungen nicht gewerblicher Art (private Feiern) sind sowohl in geschlossenen Räumen, die angemietet oder zur Verfügung gestellt werden als auch im Freien mit bis zu 25 Personen zulässig.

• Maskenpflicht

Es besteht für die Innenstadt Cochem, für die Anleger von Personenschifffahrten sowie für den Wartebereich der Hängeseilbrücke "Geierlay" (Seite Sosberg) eine Maskenpflicht.

Darüber hinaus sei jeder Einzelne gefragt, seinen persönlichen freiwilligen Beitrag zu leisten, um die weitere Ausbreitung des Virus zu stoppen. Die Task-Force appelliert deshalb: Überdenken Sie daher Feiern in privaten Räumen und auf privaten Flächen. Wägen Sie kritisch ab, ob diese wirklich notwendig sind und wenn ja, dann planen Sie diese bitte mit äußerster Sorgfalt und Umsicht. Es werde dringend an die Bevölkerung appelliert, private Feiern mit maximal 25 Personen im Freien / und 15 Personen in geschlossenen privaten Räumen stattfinden zu lassen. Auch hier ist die Orientierung an zehn Quadratmeter pro Person eine präventive Schutzmaßnahme. Vermeiden Sie Menschenansammlungen. Seien Sie achtsam im Alltag und gehen Sie möglichst kein Risiko ein, sich zu infizieren.

Halten Sie sich insbesondere zu jeder Zeit an die vorgeschriebenen Kontakt- und Hygienebeschränkungen "A H A A L": A = Abstand halten H = Hygienemaßnahmen beachten A = Alltagsmaske tragen A = Corona WarnApp aktivieren L = regelmäßig lüften.

Symbolfoto: Archiv

www.cochem-zell.de