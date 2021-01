82-JÃ¤hrige als Erste im Impfzentrum Landkern geimpft

We at Go Heres deploy a very scientific approach to help you learn how you can write perfect assignments. Ein Bild, das Hoffnung macht: Landrat Manfred Schnur hält die erste in Landkern verbrauchte Ampulle des Impfstoffs gegen das Corona-Virus von „Pfizer BioNTech“ in der Hand. Seit heute werden im Cochem-Zeller Impfzentrum in Landkern Bürger gegen COVID19 geimpft. 50 sollen es heute sein. Die Erste, die den Impfstoff bekam, war Elfriede Dohler aus Cochem-Cond. Die 82-Jährige ist zufrieden, wie alles lief. „Es hat total gut funktioniert. Ich habe angerufen, wurde gut beraten und habe direkt einen Termin zur Impfung bekommen“, erzählt sie dem Reporter. Und sie fühlt sich gut, nachdem ihr die Spritze mit dem Impfstoff verabreicht wurde. „Außer einem Pieks habe ich nichts gemerkt“, so die 82-Jährige.

Für Landrat Manfred Schnur ist der heutige Tag ein guter Tag für den Kreis Cochem-Zell. „Ich stelle fest, dass alle, die hier im Impfzentrum ihren Dienst verrichten, dies gerne, mit Freude und besonderem Engagement tun. Sie tun es aber auch mit der Überzeugung, dass wir gemeinsam helfen können, dass uns zukünftig eine solche Pandemie nicht mehr so enorm beeinträchtigt."

Neben den 50 Impfungen, die heute in Lankern im Impfzentrum ablaufen, sollen am heutigen Tag durch ein mobiles Impfteam auch noch 84 Menschen vor Ort in Düngenheim geimpft werden. Für morgen und übermorgen stehen demnach weitere 280 Impfungen durch das mobile Impfteam in Einrichtungen Blankenrath und Zell an.