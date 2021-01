Kampf um eine Kassenzulassung

A http://www.freelife.at/?writing-an-essay-for-college-application provided by professionals. All kinds of papers will be done on time. Contact us and get your writing done straight away! Ein Antrag auf Sonderbedarf für einen hälftigen kassenärztlichen Versorgungsauftrag der Gynäkologin wurde jüngst von der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz abgelehnt. Dr. Nowak hat gegen die Entscheidung Widerspruch eingelegt. "Als einzige Verbandsgemeinde im Landkreis Cochem-Zell verfügt die VG Kaisersesch nicht über eine Frauenarztpraxis für Kassenpatientinnen. Hier geht es auch um die langfristige Sicherung der ärztlichen Grundversorgung in der Verbandsgemeinde. Frauen werden Fahrzeiten von bis zu einer Stunde und 50 Minuten – einfache Fahrt – mit öffentlichen Verkehrsmitteln zugemutet, um beispielsweise von Kaisersesch über Cochem nach Ulmen zu kommen. Ein Beispiel für die Auslegung der 25-Kilometer-Regel, die ein Maßstab für die kassenärztliche Zulassung einer Facharztpraxis ist. Das geht an der Lebenswirklichkeit vorbei. Besonders betroffen sind davon Mütter mit Kindern und Frauen im fortgeschrittenen Alter", so Dr. Bettina Nowak, die im Internet eine Unterschriftenaktion unter: www.openpetition.de/!ssdfl für ihren Antrag auf den Weg gebracht hat. "Ich hoffe mein Widerspruch hat Erfolg, denn es geht mir für die Frauen, um eine gute Erreichbarkeit vor Ort, eine zeitnahe Terminvergabe und kurze Wartezeiten. Die bisher schon eingegangenen Unterschriften von Frauen aus der Region stimmen mich optimistisch und zeigen den Bedarf", blickt die Kaisersescher Gynäkologin zuversichtlich in die Zukunft. Die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz könne sich wegen des laufenden Verfahrens aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht äußern, hieß es auf WochenSpiegel-Anfrage.

Equipped with a fleet of expert writers with strong academic background and extensive experience, A Level Health And Social Care Coursework Help, best thesis writing services USA, UK is the ultimate dock where entire requirements you have related to custom thesis writing services are met with perfection. No matter how much stringent the guidelines are or stiff the deadlines are, we are resourceful enough to serve as your most reliable ally to buy thesis online. Place a 'write my essay' order and get online academic help from title page for a research paper writing service. 24/7 Non-plagiarized essay writer help from per Archiv-Foto: Herges