Erster "Freiwilligen-Mitmach-Tag" in der VG Traben-Trarbach

Mitmachen, Anpacken und sich kennenlernen – der »Freiwilligen-Mitmach-Tag« in Traben-Trarbach am Samstag, 10. Oktober soll dafür die passende Gelegenheit sein. Es handelt sich um eine Aktion im Rahmen der Initiative »Ich bin dabei!« von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Marcus Heintel, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Traben-Trabach.

Und so funktioniert es: Ein Koordinationsteam rund um Marcus Heintel startete einen Aufruf u.a. an Vereine, Initiativen und Schulen in der VG Traben-Trarbach. Interessierte können sich bis April mit einer Projektidee bewerben, die an einem Tag umsetzbar sein soll. Das kann z.B. der Bau eines Klettergerüstes oder das Reinigen eines Flussufers sein. Alle Ideen werden in einer Broschüre gesammelt und an die Haushalte verteilt. Die Bürger können sich ein Projekt aussuchen und sich an dessen Umsetzung beteiligen.

Der Mitmach-Tag fördert das Ehrenamt



»Die Freiwilligen können neue Kontakte knüpfen und die Zusammengehörigkeit wird gestärkt«, erklärt Marcus Heintel. »Das gemeinsame Arbeiten fördert die Empathie und wir können neue Mitbürger besser integrieren.« Profitieren soll auch die Gegenseite: »Der Tag ist ja auch eine Gelegenheit für Firmen, Schulen oder Vereine, sich und ihre Arbeit vorzustellen. Sie können Mitglieder gewinnen oder das Interesse am Ehrenamt wecken«, sagt Heintel. Und das ist auch nötig: Vereine und Organisationen klagen über schwindendes Interesse an freiwilligen Tätigkeiten. Arbeit und Familie lassen zu wenig Zeit für das Engagement. Das weiß auch Dagmar Barzen, die Teil des Koordinationsteams ist: »Wir hören oft von Vereinen, dass sie keinen Nachwuchs finden«. Auch deshalb sei die Aktion für die Verbandsgemeinde von großem Interesse.

Nur ein fertiges Konzept schafft Vertrauen



Das Team übernimmt darin eine leitende Rolle, koordiniert die Anmeldungen und leistet Öffentlichkeitsarbeit. Für neue Ideen ließen sie sich von Gemeinden inspirieren, die einen Mitmach-Tag bereits umgesetzt haben. »Bei einigen verlief die Aktion jedoch zäh«, so Heintel. Der Grund: Firmen und Vereine reagierten nur zaghaft, wenn kein richtiges Konzept vorlag.

Diesen Fehler wollte man in Traben-Trarbach nicht machen und hat beispielsweise bereits einen ausgearbeiteten Zeitplan. »Wir hoffen, so viele Unternehmen, Vereine und Bürger zum Mitmachen zu motivieren«.

Weitere Infos unter: www.www.vgtt.de

Fr., 28. Februar: Projekte-Sprechtag

Bis Mi., 1. April: Meldung von Projekten

Ab Mi., 15 April: Sponsoren-Ansprache