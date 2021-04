Mit Hunden gegen das Virus

Daniel Jannetts ganze Familie ist im Hunde-Vereinssport aktiv – seine Kindheit und Jugend hat er zu großen Teilen auf Hundeplätzen zugebracht. Seit vielen Jahren arbeitet Daniel Jannett beruflich mit Hunden, schon als Bundeswehrsoldat war er Diensthundeführer. Seine Arbeitsschwerpunkte sind normalerweise die Ausbildung von Sprengstoffspürhunden für den Einsatz an Flughäfen und Schutzhunde für die Arbeit bei der Polizei oder in Sicherheitsdiensten.

Mitte 2020 sieht er einen Bericht über die Ausbildung von Corona-Spürhunden in den USA – und ist sofort begeistert. Er hat ein Ziel: Die Hunde sollen an Flughäfen eingesetzt werden, um ankommende Reisende schnell und zuverlässig auf das Coronavirus zu überprüfen. Seit einigen Wochen trainiert er nun drei seiner Hunde. Das sei, so Jannett nicht ganz einfach. Gehe es bei Sprengstoffen und Rauschgiften beispielsweise um Mengen im Gramm- oder Kilogrammbereich, die die Hunde riechen müssten, sei es beim Virus völlig anders. "Beim Coronavirus geht es um Milliardstel Gramm an Virusmaterial. Die Hunde riechen aber nicht das Virus, sondern eine Veränderung am Schweißgeruch des Menschen, die durch das Virus bedingt ist", erklärt Jannett in dem Fernsehbericht. Unter anderem arbeitet er bei dem Projekt mit den Universitätskliniken Mainz und Frankfurt zusammen. Eine komplexe Riechleistung der Tiere – ob sie es schaffen, wird sich in der SWR-Reportage bei einem "heißen Test" am Frankfurter Flughafen entscheiden.

Ein vergleichbares Projekt in der Schule für Diensthundwesen der Bundeswehr in Ulmen und der Tierärztlichen Hochschule Hannover wurde im vergangenen Jahr bei einem Besuch der Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in der Eifel vorgestellt.

Die Sendung steht nach Ausstrahlung auch in der ARD-Mediathek.

Fotos: SWR

www.swrfernsehen.de

www.danieljannett.com