Sieben weitere Coronafälle bestätigt

Nach Eingang der Meldung eines positiven Testergebnisses in einer Bad Bertricher Reha-Klinik sowie Bekanntwerden von zwei weiteren positiven Befunden wurden in Absprache mit dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Cochem-Zell alle Mitarbeiter und Patienten der betroffenen Einrichtung getestet. Neben diesen drei Personen sind weitere sieben Personen mit dem Coronavirus infiziert, heißt es in der Mitteilung des Gesundheitsamtes. Lediglich eine der bislang positiv getesteten Personen wohne im Landkreis Cochem-Zell (und werde damit in hiesiger Statistik gezählt). Die Meldungen der übrigen positiv getesteten Personen sowie deren ermittelten Kontaktpersonen seien an die jeweils zuständigen Gesundheitsämter zwecks Anordnung der Quarantäne weitergeleitet worden.

Archiv-Foto: Zender