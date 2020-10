Beamte und Angestellte – wann lohnt sich ein Wechsel in die private Krankenversicherung?

Wer sich privat krankenversichert, erhält die besseren Leistungen. Allerdings steigen im Alter die Beiträge an. Ein Wechsel ist daher eine Entscheidung, die gut überlegt sein will. Privat Versicherte erhalten schneller einen Termin beim gewünschten Arzt. Sie sind besser versorgt und innovative medizinische Behandlungen zahlt die Krankenversicherung. Spätestens Mitte 30 überlegen viele Beamte und gut verdienende Angestellte, ob sich ein Wechsel in die private Krankenversicherung lohnt. Die Entscheidung ist wichtig, denn wer sich einmal für die private Krankenversicherung entschieden hat, kann nicht mehr so leicht zurückwechseln.

Gern gesehene Patienten – mit privater Krankenversicherung