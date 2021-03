Simmern: Pro-Winzkino sendet leuchtendes Signal (mit VIDEO)

Simmern. Auch das Pro-Winzkino in Simmern beteiligte sich an der bundesweiten Aktion »Kino leuchtet. Für dich.« Die Kinosäle sind seit dem »Lockdown light« im November geschlossen. »Die Situation der Kinos sowie der gesamten Kulturbranche ist sehr angespannt. Nach vier Monaten wird es langsam eng«, sagt Pro-Winzler Wolfgang Stemann.