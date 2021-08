Die Ernährung der Deutschen ändert sich. Stand bei den meisten Deutschen vor Jahren noch jede Menge Fleisch auf dem täglichen Speiseplan, wird dies immer weniger. Nicht nur wegen des Tierwohls, sondern auch weil sich immer mehr Deutsche gesund ernähren möchten. Zu einer gesunden Ernährung zählt zwar auch Fleisch, jedoch in Maßen und nicht in Massen. Zudem achten die Menschen immer mehr auf regionale Produkte, um auch die Umwelt zu schonen und so etwas zum Klimawandel beizutragen. Doch was ist wirklich wichtig bei der Ernährung? Auf was kann man verzichten und auf was nicht?

Was ist beim Essen wichtig?

Beim Essen ist Vielfältigkeit wichtig. Doch nicht nur das, das Essen muss auch schmecken und es sollte auf nichts verzichtet werden. Nur so macht eine Ernährungsumstellung Spaß und bringt gleichzeitig auch Erfolg. Dabei ist es vor allem wichtig zu unterscheiden, welche Lebensmittel häufig auf dem Tisch stehen sollten und welche nur ab und zu. Natürlich muss keiner auf Pommes & Co. verzichten, warum auch? Selbstgemacht sind Pommes Frites eine absolut leckere Beilage, die nicht nur von Kindern geliebt wird.

Allerdings sollte Salat, Gemüse und Obst der Großteil der Mahlzeit einnehmen. Vollkornprodukte sind zum einen gesund und zum anderen gibt es mittlerweile zahlreiche Produkte aus der Region, die immer beliebter werden. Weiterhin sind Proteine sehr wichtig, damit der Körper keine Mangelerscheinung erleidet. Fisch ist ebenso wichtig wie Fleisch. Während Fisch öfter pro Woche verzehrt werden kann, sollte Fleisch nur zwei- bis dreimal die Woche auf dem Speiseplan stehen. Huhn oder Rindfleisch sind dem Schweinefleisch in der Regel vorzuziehen.