0 Euro wert und unbezahlbar

Barney hielt Michelle in Afrika

Darscheid. Michelle Schreibers Leidenschaft sind die Affen in Südafrika. Um ihnen zu helfen, gründet sie eine Organisation.Michelle Schreiber stand bereits am Check-In-Schalter am Flughafen im südafrikanischen Johannesburg, Da drehte sie um, schrieb ihrer Mutter eine Nachricht, dass sie am nächsten Tag niemand in Deutschland am Flughafen abholen müsse und macht sich auf…