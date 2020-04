212 bestätigte Corona-Erkrankungen in Kreis und Stadt

Insgesamt sieben Patienten aus dem Kreis (6) und der Stadt Trier (1) befinden sich in stationärer Behandlung im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier. Vier Patienten aus dem Landkreis befinden sich in stationärer Behandlung im Kreiskrankenhaus Saarburg. Drei mit dem Corona-Virus infizierte Personen aus dem Landkreis sind am 28. März, 4. April und 5. April verstorben.

Inzwischen konnten insgesamt 99 Quarantäneverfügungen vormals positiv getesteter Personen aufgehoben werden. Dabei handelt es sich um 52 Personen aus dem Landkreis und 47 aus der Stadt Trier.