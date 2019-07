Antrittsbesuch der Weinkönigin endet mit Blaulichteinsatz

Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Rheinböllen

Rheinböllen. Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen, gegen 8.45 Uhr, an der Ausfahrt B 50/Bahnhofstraße wurden zwei Personen schwer verletzt. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an der Bremsanlage konnte ein Wohnmobil nicht mehr bremsen, fuhr über die Einmündung hinaus und landete im Straßengraben. Die Beifahrerin war kurzzeitig eingeklemmt; sie musste von der FFW Rheinböllen aus dem Fahrzeug geborgen werden. Zur ärztlichen Versorgung wurden Fahrer und Beifahrerin vom DRK ins Krankenhaus Simmern eingeliefert. Das Wohnmobil wurde abgeschleppt; der Sachschaden wird auf rund 8 000 Euro geschätzt. Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen, gegen 8.45 Uhr, an der Ausfahrt B 50/Bahnhofstraße wurden zwei Personen schwer verletzt. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an der Bremsanlage konnte ein Wohnmobil nicht mehr bremsen, fuhr über…

