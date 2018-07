Baoshan aus der Yunnan Provinz präsentiert die unterschiedlichen ethnischen Gruppen. Ebenso können die Besucher die reiche Tradition dieser malerischen Stadt mit mildem Wetter, edler Jade und zauberhaften Flüssen kennenlernen. Die Bezeichnung "Land des Überflusses" für die Stadt Chengdu lässt sich assoziieren mit dem großartigen, über 2.000 Jahre alten Djiangyan-Bewässerungssystem, dem Fluss Jin, dem üppigen Grün des Qingchen Berges sowie den liebenswerten und lustigen Pandabären. Die Stadt Chengdu kann auf eine Geschichte von 4.500 Jahren zurückblicken.



Eröffnet werden die Ausstellungen am Freitag, 3. August, um 18 Uhr in den Thermen am Viehmarkt in Trier. Die Eröffnung wird künstlerisch vom Pengzhou Performance Team mit klassischem Tanz, einem Duo-Tanz "Weiße Schlange und grüne Schlange", Operngesang und Musik auf der Guzheng – einem jahrtausendalten chinesischen Instrument - begleitet. Auch wird mit Schere und Bildhauermesser die zweittausendjährige Geschichte des Papierschneidens in China gezeigt. Einlasskarten für die Ausstellungseröffnung gibt es unter mail@deutsche-china-ag.de

Ausstellungsreihe "Begegnung mit China"

Durch den 200. Geburtstag von Karl Marx rückt Trier in den Fokus der Weltöffentlichkeit.

Aus diesem Anlass widmen das Land Rheinland-Pfalz und die Stadt Trier dem bedeutenden Denker des 19. Jahrhunderts erstmals eine kulturhistorische Ausstellung. Die große Landesausstellung an den beiden Standorten Landesmuseum und Stadtmuseum Simeonstift stellt das Leben Marx', seine wichtigsten Werke und das vielfältige Wirken in seiner Zeit vor. Im Rahmen des Begleitprogramms zum 200. Geburtstag von Karl Marx gibt es auch eine "Begegnung mit China". Vom 1. Juni bis 30. September werden im monatlichen Wechsel Ausstellungen von sieben chinesischen Provinzen und Städten in den Thermen am Viehmarkt präsentiert. Die Ausstellungsreihe ist ein Schaufester, um China und seine vielfältige Kultur besser kennen und verstehen zu lernen und ist ein Kooperationsprojekt der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, der Arbeitsgemeinschaft Deutsche China-Gesellschaften e. V. und der Gesellschaft für Freundschaft des chinesischen Volkes mit dem Ausland.

Weitere Ausstellungen

1. bis 30. September: Ausstellung von Qinghai (Nationalpark) und Shaoxing - "Chinesischer Wasserturm – Sanjiangyuan - Nationalpark" und "Begegnung mit dem Schriftsteller Lu Xun in der Heimatstadt von Karl Marx".

