Corona: Discos, Kinos zu - Supermärkte, Apotheken offen

Die bisherige Allgemeinverfügung über ein Veranstaltungsverbot über 75 Personen ist damit überholt. Demnach gelten ab 18. März, 0:00 Uhr, bis 19. April folgende Regelungen:

Für den Publikumsverkehr geschlossen werden:

alle Bars, Clubs, Discotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen

Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen und ähnliche Einrichtungen

Messen, Ausstellungen, Kinos, Freizeit- und Tierparks und weitere Freizeitangebote (drinnen und draußen), Spezialmärkte, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und ähnliche Einrichtungen,

Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen

der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbädern, Fitnessstudios, Saunen und ähnliche Einrichtungen

Verkaufsstellen des Einzelhandels, insbesondere Outlet-Center,Spielplätze

Offen bleiben dürfen weiterhin:

Ausgenommen von dieser Regelung sind Lebensmittelgeschäfte, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel. Eine Öffnung dieser Einrichtungen erfolgt unter Auflagen zur Hygiene (z.B. Bereitstellung von Desinfektionsmittel) und zur Steuerung des Zutritts, um Warteschlangen zu vermeiden (z.B. Einlasskontrollen). Dienstleister und Handwerker können weiterhin ihre Tätigkeit ausüben, sofern sie die erforderlichen Schutzmaßnahmen gewährleisten können. Alle Einrichtungen des Gesundheitswesens bleiben unter Beachtung der hygienischen Anforderungen geöffnet.

Zugang zu Restaurants und Mensen wird beschränkt

Der Zugang zu Mensen, Restaurants und Hotels ist zu beschränken und nur unter der Auflage zulässig, dass Hygienevorschriften eingehalten und Hinweise ausgehängt werden, die Besucherzahl reglementiert wird und Abstände zwischen den Tischen zwei Meter betragen. Die Öffnungszeiten von Restaurants werden auf 6 Uhr bis 18 Uhr begrenzt. Übernachtungen in Hotels sind nur zu notwendigen und ausdrücklich nicht zu touristischen Zwecken zulässig.

Das ist ab sofort verboten

Verboten sind Zusammenkünfte in Vereinen, sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie die Wahrnehmung von Angeboten in Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich sowie Reisebusreisen. Ebenfalls verboten sind Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften.

Hintergrund sind steigende Infektionszahlen

Hintergrund dieser Regelungen sind die steigenden Infektionszahlen in Deutschland, die weitere kontaktreduzierende Maßnahmen erforderlich machen, um die Ausbreitungsdynamik zu unterbrechen. In Trier gibt es bislang zehn Fälle bestätigter Coronavirus-Infektionen und zwölf im Kreis Trier-Saarburg (Stand: Montag, 17. März, 16 Uhr).

Nicht mehr als 30 Personen im Restaurant

Die Stadt Trier interpretiert diese Regelungen wie folgt (Stand 17. März, 18.30 Uhr): In Restaurants dürfen sich nicht mehr als 30 Gäste zur gleichen Zeit aufhalten, Ausnahmen sind Kantinen und Mensen. Zwischen den Tischen, die maximal vier Personen fassen dürfen, ist ein Abstand von zwei Metern zwingend einzuhalten. Warteschlangen im Außenverkauf sind zwingend zu vermeiden.

Alle Veranstaltungen sind verboten

Jede Veranstaltung, gleich mit welcher Zahl Teilnehmer, ist verboten. Dazu gehören auch unorganisierte Ansammlungen einer größeren Zahl von Menschen. Stand heute sind Trauungen und Beerdigungen im engsten Familienkreis zugelassen. Was Beerdigungen und Trauerfeiern betrifft, werden somit die Vorschriften im Vergleich zur Pressemiteilung von heute 12.30 Uhr noch einmal verschärft.

Zusätzlicher Parkplatz für Corona-Testlabor

Der Andrang auf das medizinische Großlabor Synlab für Tests auf das Coronavirus hat am Dienstag starke Verkehrsbehinderungen in der Feld-, Karl-Marx- und Lorenz-Kellner-Straße verursacht. Ab Mittwoch, 18. März, wird ein Teil des Rathaus-Parkplatzes an der Lorenz-Kellner-Straße für angemeldete Patienten des Synlab reserviert, um die Besucherströme abzufangen und in geordnete Bahnen zu lenken. Beamte des Kommunalen Vollzugsdienstes sind im Einsatz, um den Verkehr zu regeln. Mitarbeitern sowie Besuchern des Mutterhauses wird dringend empfohlen, die Klinik über die Böhmerstraße und nicht über die Feldstraße anzufahren.

Statements zur Lage in Trier

Das Statement von OB Wolfram Leibe finden Sie hier.

Das Statement von Thomas Schmitt, Dezernent für Ordnung und Sicherheit, gibt es hier.

RED/PA