Corona-Impfung: Registrierung für Restbestände gestartet

Dabei wird Personen, die die untenstehenden Kriterien erfüllen und sich dafür registrieren, ein Terminangebot per SMS gemacht, wenn Impfdosen am Ende des Tages übrig sind – zum Beispiel, weil jemand anderes seinen Impftermin nicht wahrgenommen hat. Ausgewählt wird dabei automatisch nach dem Zufallsprinzip. Wichtig: Dieses System ersetzt nicht die normale Terminvergabe des Landes Rheinland-Pfalz, sondern ist ein zusätzlicher Service, wenn Impfstoff übrig ist.

Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben und in der Stadt Trier oder in einer Ortsgemeinde des Landkreises Trier-Saarburg einen Wohnsitz haben und die über eine Mobilfunknummer per SMS kurzfristig benachrichtigt werden können sowie innerhalb von 30 Minuten nach der Benachrichtigung im Impfzentrum in Trier vor Ort sein können, können sich mit einem Formular unter www.trier.de/impfen registrieren. Sollten sie eine der Voraussetzungen nicht erfüllen, ist die Registrierung an dieser Stelle nicht möglich

Wichtig: Es gibt Tage, an denen keine Reste vorhanden sind und deswegen niemand kontaktiert werden kann. In der Vergangenheit konnten es bisher aber auch bis zu 20 Impfdosen sein, die abends übrig waren.

Wir weisen darauf hin, dass auch Personen, die sich bei diesem System anmelden, sich unbedingt auf der normalen Anmeldeplattform des Landes Rheinland-Pfalz registrieren sollten, um dort einen Termin erhalten zu können. Gegebenenfalls ist die dortige Terminvergabe zügiger, weil nicht viele Reste an Impfstoffen vorhanden sein werden. Die dortige Registrierung sowie weitere Informationen finden Sie unter https://impftermin.rlp.de.

Weil die Anzahl an zur Verfügung stehendem Impfstoff nicht frühzeitig abzusehen ist, erfolgt eine Benachrichtigung sehr kurzfristig über die angegebene Mobilfunknummer per SMS. Aufgrund der derzeit bestehenden Prioritäten der Impfverordnung des Bundes, werden Personen mit einem Lebensalter über 70 Jahren bevorzugt kontaktiert. Die Auswahl der Personen erfolgt ansonsten automatisiert nach dem Zufallsprinzip. Sollten Sie keine SMS erhalten, brauchen Sie nicht im Impfzentrum zu erscheinen. Die Impfung erfolgt ausschließlich für Personen, die vorab benachrichtigt wurden. Vor Ort müssen Sie sich durch einen aktuellen Lichtbildausweis ausweisen können. Anderenfalls ist eine Impfung nicht möglich.

(red)