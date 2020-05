Corona: Keine Neuinfektionen am Wochenende

Vorfahrt genommen: Motorradfaher bei Unfall schwer verletzt

Mehring. Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in der Brückenstraße in Mehring am Sonntag, 10. Mai, gegen 12.25 Uhr, schwer verletzt worden.Ein 65-jähriger Autofahrer war auf der Straße "Auf der Lay" unterwegs und wollte in einem Kreuzungsbereich die Brückenstraße (K 85) überqueren, um in die Straße "Im Weierfeld" zu gelangen. Dabei übersah er den auf der K 85 von rechts kommenden,…