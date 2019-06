Der Juni unter freiem Himmel

Feierliches Gelöbnis in Gerolstein

Gerolstein. Das Informationstechnikbataillon 281 trat auf dem Brunnenplatz in Gerolstein zum feierlichen Gelöbnis an. Am Donnerstag, 13. Juni, lud Oberstleutnant und Kommandeur Lars Thorsten Decker zum feierlichen Gelöbnis des Informationstechnikbataillons 281 auf den Brunnenplatz nach Gerolstein ein. In seiner Ansprache begrüßte Decker, der das Bataillon vor zwei…