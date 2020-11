FIS 18. November 2020 Artikel teilen





Digital mit Literatur on tour

Trier. In den letzten Monaten hat sich unser Leben drastisch verändert: Wir tragen Maske, halten Abstand und viele soziale Kontakte können nicht wie bisher gepflegt werden. Durch die durchaus wichtigen Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie steht ein Großteil des kulturellen Lebens still. Hier möchte der Verein Literatur on tour Mosel-Saar-Hunsrück e.V. neue Wege gehen. Zum bundesweiten Vorlesetag am 20. November und der regionalen Aktion TRIER LIEST der Cityinitiative Trier richten die Verantwortlichen des Vereins eine digitale Lesestation ein. Dazu wurden Autoren, Mitglieder und Lesebegeisterte in den vergangenen Wochen angesprochen, die den Verein unterstützen.