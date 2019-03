Dolphins sichern sich vierten Platz

Polizisten retten Autofahrer aus dem Rhein

Remagen. Ein 25-jähriger Mann ist mit seinem Auto in Remagen in den Rhein gefahren. Vier Polizeibeamte befreiten ihn aus dem Fahrzeug.Nicht zu Unrecht vermutet die Polizei in ihrem Bericht einen sehr aufmerksamen Schutzengel, den ein 25-jähriger Mann in der vergangenen Nacht hatte. Dramatische Szenen haben sich am frühen Freitagmorgen am und im Rhein in Remagen abgespielt. Um 2.10…