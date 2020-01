Einbruch ins Landesmuseum bei "Aktenzeichen XY"

Mindestens zwei unbekannte Einbrecher waren in den frühen Morgenstunden in das Landesmuseum eingebrochen. Nachdem sie über ein Gerüst an der Außenfassade und ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude gekommen waren, begaben sie sich zielgerichtet ins Münzkabinett, um den einzigartigen "Trierer Goldschatz" zu stehlen. Sie brachen die Tür zum Ausstellungsraum auf und versuchten, den Glaskubus über dem Goldschatz mit Vorschlaghämmern zu zertrümmern. Sie scheiterten jedoch an dessen Sicherheitsausstattung. Vermutlich aufgrund der schnellen Alarmierung der Polizei flohen die Täter unverrichteter Dinge durch einen Fluchtausgang, ließen jedoch Tatwerkzeuge und Taschen am Tatort zurück.

Einbruch wird 15. Januar gezeigt

Am Mittwoch, 15. Januar, wird die Straftat in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" ab 20.15 Uhr als Studiofall im ZDF ausgestrahlt. Hierzu reisen die zuständige Sachbearbeiterin des Fachkommissariats "Bandenkriminalität" und der verantwortliche Dezernent der Staatsanwaltschaft Trier ins Studio nach München. Die Ermittler hoffen, durch die Veröffentlichung insbesondere der Tatmittel, wichtige Zeugenhinweise zu erlangen, um die Tat klären zu können.

Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat sowie zur Täterermittlung führen, hat der Leitende Oberstaatsanwalt in Trier eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt. Über die Zuerkennung und gegebenenfalls Verteilung der Belohnung an Berechtigte wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamte bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung von Straftaten gehört. Ebenfalls ausgeschlossen sind unmittelbar durch die Tat geschädigte Personen.

Vertrauenstelefon geschaltet

Hinweise nehmen die Kriminalinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651/9779-2480 oder jede Polizeidienststelle entgegen. Darüber hinaus hat die Kripo ein Vertrauenstelefon für Zeugen eingerichtet, die ihre Identität nicht preisgeben möchten. Das Vertrauenstelefon erreichen diese unter der Nummer 0152-28854968. Während und nach der Sendung sind die Telefonnummern aufgeschaltet, um Hinweise aus der Bevölkerung entgegen zu nehmen.

RED