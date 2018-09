Eintracht verliert in Mechtersheim

Mit nur einer Veränderung im Vergleich zum überzeugenden 4:0-Heimerfolg gegen den FC Karbach (Wieszolek rückte nach überstandener Verletzung wieder ins Tor) startete die Eintracht die Mission "Auswärtserfolg" im Stadion an der Kirschenallee zu Mechtersheim. Doch die Partie brauchte etwas, ehe sie sich entwickelte. Beide Seiten waren in der Anfangsphase um Spielkontrolle bemüht. So dauerte es bis zur 17. Spielminute, ehe die erste nennenswerte Torraumszene notiert werden konnte: Brandscheid mit einem Einwurf von der rechten Seite, Garnier mit dem Drehschuss – aber keine Probleme für Peter Klug im Tor der Heimelf. Besser stellte sich da der TuS Mechtersheim an: Eine schöne Kombination auf dem rechten Flügel landete über den agilen Nishinaka und den freistehenden Veth bei Georg Ester, der den Ball aus wenigen Metern zum 1:0 ins Tor beförderte (18.). Wie schon in Jägersburg waren die Moselstädter nun etwas von der Rolle. Nach einem individuellen Fehler in der Hintermannschaft des SVE enteilte Mechtersheim-Torjäger Eric Veth der Viererkette und ließ Keeper Denis Wieszolek mit seinem trockenen Abschluss keine Abwehrchance (23.) – der Fehlstart in die Partie war damit perfekt. Weil die Eintracht auch in der Folge nicht wirklich ins Spiel fand, blieb es zur Pause beim 0:2 aus Sicht der Blau-Schwarz-Weißen.

Eintracht agiert nach Pause entschlossener

Dass die zweite Hälfte anders werden sollte, spürte man früh: Bereits fünf Minuten vor Ende der Halbzeitpause standen die elf im Auswärtsgrau antretenden Eintrachtler wieder auf dem Rasen. Tatsächlich agierte die Paulus-Elf nach Wiederanpfiff entschlossener. Fünf Minuten waren im zweiten Durchgang gespielt, da bekamen die gut 150 mitgereisten Trierer die bis dahin beste Chance ihres Teams zu sehen, als Mechtersheim-Keeper Peter Klug einen wuchtigen Brandscheid-Volley noch so eben aus dem Winkel fischte (50.). Auch Garnier verpasste nach Brandscheid-Flanke per Kopf den Anschluss nur knapp (57.). Doch die schwungvolle Phase nach Wiederbeginn wurde immer wieder durch gefährliche Aktionen der Mechtersheimer unterbrochen. Exemplarisch hierfür testete Jannik Marx Dennis Wieszolek per Freistoß, der glänzend parierte und die Vorentscheidung in dieser Szene ebenso verhindern konnte (55.), wie später gegen Veth (72.), der plötzlich frei vor dem Eintracht-Schlussmann auftauchte. Etwa eine halbe Minute durften die Eintracht-Anhänger nach dem späten Anschlusstreffer von Luca Sasso-Sant dann hoffen (90.+2), ehe der eingewechselte Burnikel nach einem Konter für die endgültige Entscheidung sorgte (90.+3). Damit bleibt der SVE auch im vierten Anlauf auf fremdem Platz sieglos.

Möglichkeit zur Besserung – auch wieder auswärts – hat Eintracht Trier schon am kommenden Wochenende: Dann wartet in Bingen der Aufsteiger BFV Hassia auf die Moselaner.

Statistik:

Eintracht Trier: Wieszolek – Heinz, Maurer, Cinar, Erhardt (ab 31. Jakob) – Fischer, Diefenbach (ab 46. Sasso-Sant), Roth, Kahyaoglu – Garnier (ab 65. Kinscher), Brandscheid.

TuS Mechtersheim: Klug – Ullemeyer, Marx, Nishinaka (ab 75. Wörzler), Schwehm – Selzer, Metz, Bückle, Lieberknecht (ab 79. Fischer) – Ester (ab 86. Burnikel), Veth.

Tore: 1:0 Ester (18.), 2:0 Veth (23.), 2:1 Sasso-Sant (90.+2), 3:1 Burnikel (90.+3)

Zuschauer: 402

Schiedsrichter: Fabian Knoll

RED