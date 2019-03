Frauenmesse in Bitburg findet statt!

In lokalen Medien hieß es, es sei unklar, ob die Stadthalle am Wochenende zur Frauenmesse wieder öffnen könne. Das hatte bereits zu Verwirrung gesorgt. An dieser Stelle können wir daher für Entwarnung sorgen: Unsere Frauenmesse findet wie geplant statt.

Hintergrund

Erstmalig präsentiert der WochenSpiegel am Bedamarkt-Wochenende (16. und 17. März) eine Frauenmesse. Renommierte Aussteller sind am Messewochenende vor Ort. Ob Beautyprodukte rund um die Schönheit, die neuesten Informationen in Sachen Körperpflege, Gesundheit oder Fitness, nachhaltige Reinigungs- Produkte, Kunst und Kultur – das alles und noch vieles mehr können Interessierte auf der Frauenmesse entdecken

