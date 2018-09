Gloger fällt aus - Vince Boumann nachverpflichtet

Aufgrund einer schon älteren Verletzung am Ellenbogen, die bei weitergehenden Medizin-Checks in Trier aufgefallen war, muss sich Gloger schon kommende Woche einer Operation unterziehen. Der Center wird deshalb einige Wochen ausfallen und zum Saisonstart auf jeden Fall nicht zur Verfügung stehen. "Das ist zwar eine bittere Nachricht, doch wir wollen auch in Tills Interesse kein Risiko eingehen. Wir sind nach wie vor von seiner Qualität überzeugt und geben ihm nun die Zeit, die er zur vollständigen Genesung benötigt", erklärt Gladiators-Manager Andre Ewertz.

Vince Boumann verpflichtet

Aufgrund des Ausfalls werden die Gladiatoren nochmal auf dem Transfermarkt aktiv und verpflichten den Amerikaner Vince Boumann. Der 2,06 Meter große Center kommt von der Western Oregon University, wo er für die WOU Wolves in der NCAA D2 aufgelaufen ist. Dort erzielte er als Senior in der vergangenen Saison in 33 Spielen mit durchschnittlich 16 Minuten Spielzeit, 10,4 Punkte, 5,4 Rebounds und 1,3 Assists im Schnitt. Vor allem seine Quote aus der Zone ist mit 63 Prozent besonders stark und stellt in der Geschichte der Universität die zweitgrößte Trefferqoute aller Zeiten dar. Zusätzlich wurde er beim Great Northwest Atheltic Conference (GNAC)-Tournament zum Most Valuable Player (MVP) gewählt.

"Ich freue mich auf die Arbeit bei den Gladiators"

Gladiators-Headcoach Christian Held ist überzeugt von der Neuverpflichtung: "Wir freuen uns, dass wir schnell einen starken Ersatz für Till gefunden haben. Vince passt als Center, der vor allem mit dem Rücken zum Korb agiert, voll in unser Profil. Er bringt viel Körper mit, kommt frisch vom College und sucht eine Chance. Er wird die Aufgabe bei uns also voll motiviert angehen."



"Ich freue mich auf die Aufgabe bei den Gladiators Trier und werde zusammen mit dem Team alles geben, damit wir gut in die Saison starten", erklärt Boumann.

