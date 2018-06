JBBL-Qualifikation: Young Gladiators Trier eine Runde weiter

Die AVG/MPG-Halle kochte. Nicht nur, weil die Außentemperaturen von bis zu 30 Grad für eine hitzige

Atmosphäre sorgten, sondern vor allem, weil die Young Gladiators Trier mit einem überzeugenden

58:40-Sieg über den TV Langen die Qualifikation für die zweite Turnierrunde klargemacht hatten. Dies

bedeutet für die Nachwuchsbasketballer nicht nur, dass sie einen erfolgreichen Wettbewerb hingelegt

haben, sondern vor allem, dass die Teilnahme an der kommenden Saison in der höchsten deutschen

U16-Basketballliga zum Greifen nah ist.

Dabei begann das Turnier am Samstag nicht nach den Vorstellungen der Gladiatoren. Gegen die BIS

Baskets Speyer setzte es eine unnötige 45:49-Niederlage. Trier war über weite Strecken spielerisch

eigentlich das bessere Team, leistete sich vor allem aber im Abschluss zu viele Fehler, um am Ende den

Turnierauftakt erfolgreich gestalten zu können. Im zweiten Spiel wartete dann der Nachwuchs des

ProA-Clubs aus Hanau auf die Young Gladiators. Die Trierer Nachwuchsbasketballer nahmen die

Auftaktniederlage zum Anlass, im Vergleich zur ersten Partie noch eine Schippe drauf zu packen. Mit

tollem Einsatz und sehenswertem Basketball konnten sich die Gladiatoren den 59:41-Sieg gegen die TG

Hanau Junior White Wings sichern. Überzeugend dabei vor allem die defensive Einstellung der

Gladiatoren, die mit viel Einsatz und Willen diesen wichtigen Erfolg erkämpften. Damit endete auch der

erste Turniertag. In den anderen Partien zeigte sich vor allem, dass die Tornados Franken als Favorit ins Rennen um den Turniersieg gehen würden. Auf einen deutlichen 88:25 Sieg gegen den TV Langen folgte ein ebenfalls überzeugender 68:40 Erfolg gegen die Baskets aus Speyer. Im letzten Spiel am Samstag gewann Hanau gegen Langen mit 61:38.

Der Sonntag begann für die Gladiatoren mit dem vermeintlich schwersten Spiel gegen die Tornados

Franken. Trotz der Tatsache, dass die Moselstädter von Beginn an einem Rückstand hinterherliefen,

entwickelte sich eine gute Partie. Die Franken nutzten ihren Größenvorteil vor allem unter dem Korb

gut aus. Doch die Young Gladiators gaben das Spiel zu keinem Zeitpunkt verloren. Da bei einem

möglichen Dreiervergleich auch die Korbdifferenz wichtig werden würde, motivierte Coach Jonas

Borschel, der beim Qualifikations-Turnier zum ersten Mal als Headcoach offiziell an der Seitenlinie

stand, seine Jungs, bis zum Schluss konzentriert zu bleiben. Dies setzte sein Team gut um. Zwar

verloren die Gladiatoren am Ende mit 53:66, dennoch war es eine gute Leistung gegen das stärkste

Team des Wochenendes. In der zweiten Partie sollte dann zum Abschluss des Turniers ein Sieg her, um

den dritten Platz auf jeden Fall zu sichern. Das gelang den Young Gladiators gegen den TV Langen am

Ende souverän, sie gewannen die Partie mit 58:40. Damit zieht das Team von Coach Borschel in die

zweite Qualifikationsrunde ein. Der zeigte sich nach dem Turnier zufrieden: "Es war insgesamt ein tolles Turnier. Herauszuheben ist da zum einen die Organisation vor Ort, mit den vielen Helfern, Eltern und Fans im Rücken, hat es wirklich Spaß gemacht. Auch sportlich sind wir sehr zufrieden. Die Jungs haben sich gut entwickelt und unsere Vorgaben toll umgesetzt. Jetzt stehen wir in der zweiten Runde und wollen uns unbedingt für die JBBL qualifizieren. Darauf konzentrieren wir uns jetzt in der kommenden Woche."

In den weiteren Partien schlugen die Tornados Franken die Auswahl aus Hanau und wurden damit

Turniersieger und sind direkt für die JBBL in der kommenden Saison qualifiziert. Außerdem gewann

Speyer gegen Hanau und Langen und sicherte sich somit Platz zwei. Der dritte Platz geht an die Young

Gladiators Trier. Auf den Plätzen vier und fünf folgen dann Hanau und Langen.

RED