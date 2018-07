Nestwärme beteiligt sich am Kinder-Lebens-Lauf

Der Verein Nestwärme wird an diesem Tag von 11 bis 14 Uhr mit einem Informationsstand an der Porta Nigra sein. Fachkräfte des ambulanten Kinderhospizdienstes werben für mehr Unterstützer in der Großregion Trier und sensibilisieren für das Thema ambulante Kinderhospizarbeit. Noch ist das Thema Kinderhospizarbeit und die ambulante Unterstützung von betroffenen Familien und Kindern in der Region ein Tabu-Thema. In erster Linie wird Hospizarbeit mit dem Sterben von Kindern und traumatisierten Familien verbunden.Die Themen Lebensfreude, gemeinsames Lernen, miteinander wachsen, sich entwickeln, Respekt, Toleranz und Familie werden in der Regel nicht mit Kinderhospizarbeit in der Gesellschaft verbunden.

Verein macht sich für andere Sichtweise stark

Der Verein Nestwärme macht sich für diese andere Sichtweise stark und möchte aufklären. "Die Kinderhospizarbeit richtet auch an die Kinder, die eine lebensverkürzende Erkrankung. Und unterscheidet sich maßgeblich von der Hospizarbeit mit älteren Menschen. Die Familien mit lebensverkürzt erkrankten Kindern sind phasenweise extremen Herausforderungen ausgesetzt. Mit einer geschulten Kinderhospizschwester, die sie berät und in allen Phasen kompetent begleitet, hat die ganze Familie eine Chance, ihr Leben zu leben und zu gestalten wie jede andere Familie auch. Das ist doch eine wunderbare Aufgabe beruflich wie im Ehrenamt", so Elisabeth Schuh, Geschäftsführerin des Nestwärme Kinderkompetenzzentrums und 2. Vorsitzende des Vereins Nestwärme Deutschland.



Hintergrund

Der Kinder-Lebens-Lauf des Bundesverbandes Hospiz führt an 132 Tagen über 6000 Kilometer einmal rund um Deutschland. Der Lauf will ein Zeichen für die Solidarität mit betroffenen Familien setzen. In Trier macht der Lauf am 26. Juli Halt. Hier erfolgt vor der Porta Nigra die "Angel" -Übergabe von der Voretappe durch den Verein LaLeLu aus Bruchköbel an Nestwärme. Nestwärme wird die "Angel" dann an die nächste Station in Bous (Kinderhospiz Heiligenborn e.V.) übergeben. Weitere Infos zur Nestwärme gibt es hier. Mehr zum Bundesverband Kinderhospiz lesen Sie hier.

RED