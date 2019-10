Kulinarisches Evergreen für Weinfreunde

Die Kunden der aktuell 75 WASGAU Frische­märkte in Rheinland-Pfalz und dem Saarland dürfen sich also freuen, denn traditionell nehmen die Weine aus der Region eine großen Anteil am Sortiment ein: So nah wie möglich nämlich liegen grundsätzlich die persönlich bekannten Produzenten und Lieferanten um die Marktstandorte mit dem Ziel, den Kunden für ihren Einkauf stets beste Qualität aus der Region anzubieten. Dass dies gerade auch für den Wein gilt, kommt nicht von ungefähr, liegt doch die WASGAU-Region perfekt genau zwischen so bekannten Weinregionen wie der Pfalz, Rheinhessen und Mosel, ganz zu schweigen vom benachbarten Elsass und Lothringen.

Weine aus über 70 Weingütern

Gute Tropfen vor allem aus diesen Gegenden wurde am Samstagnachmittag den mehr als 1.000 Besuchern der 8. WASGAU Weinmesse präsentiert; vorgestellt wurden dabei auch Weine aus der Region Mosel-Saar-Ruwer. Für Kurzweil sorgten zudem die Vorträge des Weinjournalisten Andreas Kosma mit Themen wie "Träume sind Schäume", "Fifty Shades of Riesling" und "Der Wint/zer steht vor der Tür". Im Mittelpunkt der Publikumsmesse stand jedoch die Degustation: Probieren war angesagt. Dafür standen ausgewählte deutsche und europäische Weine von über 70 Weingütern aus den deutschen Weingebieten, ebenso aus Italien, Spanien und Frankreich bereit. Rege wurde dabei auch von dem Angebot Gebrauch gemacht, mit den Aus­stellern ganz individuell ins Gespräch zu kommen, um aus erster Hand etwas mehr über die angebotenen Weine zu erfahren. Unter mehr als 400 Weinen, Sekten und Spirituosen war auszuwählen, dazu gab es Leckerbissen wie Elsässer Flammkuchen, Wurst- und Schinkenspezialitäten sowie eine erlesene Auswahl an Käse und Snacks.

Willkommene Plattform

Die Idee, die meist langjährigen Lieferanten mit den Kunden zusammenzubringen, hat sich zum wahren Evergreen entwickelt. So haben die Kunden die Möglichkeit, das Produkt hinter dem ansonsten ja anonymen Etikett kennen zu lernen und den Hersteller gleich dazu. Auch für die Aussteller bietet die WASGAU Weinmesse eine willkommene Plattform, sich zu präsentieren; über die ausliegenden Bestellkärtchen konnten ihre Produkte außerdem auch gleich geordert werden. "Gutes Wetter, gut gelaunte Gäste und eine rundum gelungene Messe", lautet das zufriedene Resümee von Isolde Woll, Marketingleiterin bei WASGAU. "Die WASGAU Weinmesse erfreut sich großer Beliebt­heit und war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg für alle Teilnehmer. Aus so gut wie allen WASGAU Regionen war wieder ein bunt gemischtes Publikum gekommen, um sich aus erster Hand beraten zu lassen, Neues zu probieren – und dabei hier und da auf den Geschmack zu kommen."

Regionalität wichtig

Seit einigen Jahren schon gibt es bei WASGAU die Weine aus dem Brunnenhof Weingut Strupp zu kaufen. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr ist Inhaber Andreas Strupp auch 2019 wieder nach Kaiserslautern gekommen, um sein Angebot vorzustellen. In vierter Generation steht er in der Verantwortung in dem beschaulichen Familienbetrieb an der südlichen Mosel, der neben zehn Hekta Weinbergen auch einem Gästehaus und eine Weinstube zu bieten hat. Regionalität ist ihm wichtig, entsprechend sind Hofverkauf, Weinfeste und der lokale Lebensmitteleinzelhandel die Zugpferde des Vertriebs. Beispielsweise werden die Produkte des Brunnenhofs Weingut Strupp in den WASGAU Frischemärkten in Mettlach und Merzig Ballern angeboten, so Andreas Strupp, und gerade die Hauptrebsorte Elbling in dem ohnehin bei ihm weißdominierten Ausbauspektrum erfreue sich großer Beliebtheit. Wen wundert's, handelt es sich dabei doch um eine der ältesten und traditionsreichsten deutschen Rebsorten überhaupt.

Große Bandbreit an Produkten

Kathrin Hegner war 2017/18 selbst Moselweinkönigin, heute präsentiert sie voller Herzblut die edlen Tropen des Weinguts Reichsgraf von Kesselstatt aus Morscheid. Der fast ausschließliche Weißweinanbauer setzt beim Anbau vor allem auf Riesling, hat aber etwa auch Weiß- und Grauburgunder im Angebot. Schon seit langen Jahren gibt es diese auch in ausgewählten WASGAU Frischemärkten und die Weinmesse steht fest im jährlichen Terminkalender. "Wir sind einer der wenigen, die über Weinberge an Mosel, Saar und Ruwer verfügen", betont Kathrin Hegner und sagt, dass sich darüber eine große Bandbreite an Produkten ergäben, deren gemeinsamer Nenner die erlesene Qualität sein. Als generell sehr beliebt empfiehlt Kathrin Hegner übrigens den Scharzhofberger Riesling Kabinett als Visitenkarte ihres Hauses. Freuen dürften sich die Weinliebhaber auf die gerade eingefahrene Lese. Die Quantität könne zwar mit dem Jahrhundertjahr 2018 nicht mithalten, aber dafür sei die Qualität sehr vielversprechend.

"Gut besucht und angenehmes Publikum"

Auch die Bischöflichen Weingüter Trier sind mit ihrem Anbau an Mosel, Saar und Ruwer unterwegs. In bundesweiten Fachmärkten und dem regionalen Einzelhandel wie eben bei WASGAU sind ihre Produkte erhältlich; hinzu kommt der internationale Export als wichtiger Absatzkanal. Seit rund zehn Jahren bei WASGAU im Programm, zählt das auf weiße Sorten spezialisierte Haus auch seit langen Jahren zu den Ausstellern der Weinmesse. Riesling, Elbling und Weißburgunder schenkt Erwin Engel aus, unter den Roten finden sich Pinot Noir, Frühburgunder und St. Laurent. "Gut besucht und ein sehr angenehmes Publikum", lautet das zufriedene Messe-Resümee von Erwin Engel. "Es ist schön zu sehen, dass das Publikum heute bunt gemischt ist und gerade auch jüngere Generationen sich für Wein interessieren, schließlich sind das ja auch die Kunden der Zukunft."

