Bei diesem Wettbewerb zeigen zwölf Kandidatinnen Wein-Fachwissen, Eloquenz und charmantes Auftreten. Eine von ihnen trägt nach der Wahl der Deutschen Weinkönigin am 28. September die begehrte Krone und darf den deutschen Wein als Botschafterin weltweit präsentieren. Kathrin Hegner ist eine der Bewerberinnen. Aus diesem Grund besucht ein SWR-Kamerateam die Weinmonarchin von der Mosel am Donnerstag. 16. August und am Freitag, 17. August in Trier und in ihrem Heimatort Waldrach, um sie in ihrem alltäglichen Umfeld zu filmen.

Zu sehen ist ihr Porträt und das ihrer elf Konkurrentinnen beim Vorentscheid zur Wahl der Deutschen Weinkönigin am 22. September (Ausstrahlung im SWR Fernsehen am Sonntag, 23. September, 14 Uhr). Bei dem spannenden Halbfinale testet eine 70-köpfige Jury die Kandidatinnen auf Herz und Nieren und wählt sechs für das Finale aus. Traditionell bewerben sich die Weinköniginnen aller deutschen Weinbaugebiete um die Krone.

Wahlfinale am 28. September im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße

Wird Kathrin Hegner eine der Finalistinnen sein und vielleicht sogar Deutsche Weinkönigin 2018/2019 werden? Das aufregende Finale mit Moderator Holger Wienpahl überträgt das SWR Fernsehen live mit einer großen Gala am Freitag, 28. September um 20.15 Uhr.

Die wichtigsten Sendetermine des SWR Fernsehens im Überblick:

Samstag, 22.9.2018, ab 16 Uhr im Livestream auf SWR.de

Wahl der Deutschen Weinkönigin – Die Vorentscheidung

Moderation: Holger Wienpahl

Sonntag, 23.9.2018, 14 Uhr

Wahl der Deutschen Weinkönigin – Die Vorentscheidung

Moderation: Holger Wienpahl

Freitag, 28.9.2018, 20.15 Uhr

Wahl der Deutschen Weinkönigin – Das Finale

Sendung live aus dem Saalbau in Neustadt an der Weinstraße

Moderation: Holger Wienpahl