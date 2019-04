Schiedsrichter halbierten das Gladiators-Team fast

Von Bernd Schneider

Erfolgszwang ist der Feind des Leistungssportlers, die bessere Ausgangsposition wie eine gute Freundin. Den entsprechenden Nachteil der Trierer Basketball-Profis gegenüber den Nürnbergern sollte der Heimvorteil wettmachen. Doch dies war am hundertsten Tag des Jahres nicht der Fall: Die "Falken" machten wie am 16. Februar fette Beute an der Mosel. Auch die Schiedsrichter machten fette Beute, könnte man ergänzen: Sage und schreibe vier Gladiatoren verloren wegen des persönlich fünften Fouls die Spielberechtigung für den Abend. Bei längerer Spieldauer hätte es wohl auch noch Till Gloger (4) erwischt, und dann wären es mehr als 50 Prozent der eingesetzten Gladiatoren gewesen. Wobei von jenen offiziell 24 Fouls nur etwa die Hälfte nachvollziehbar welche waren.

Den Anfang bei den Ausgeschlossenen machte bereits in der 35. Minute Jermaine Bucknor. Der 35-Jährige war unmittelbar vor Spielbeginn als beliebtester Spieler der Liga geehrt worden. Dies hinderte die Nürnberger natürlich nicht daran, den Kanadier sehr intensiv zu bekämpfen. Völlig in Ordnung. Doch wenn es zur Konfrontation kam, wurde Bucknor mehrmals zu Unrecht zum Schuldigen erklärt. Teilweise sogar, ohne dass es einen Körperkontakt gegeben hatte. Bucknors Ausschluss folgten solche von Johannes Joos, Kevin Smit und Kelvin Lewis. Bei einer derartigen Häufung gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder die Qualität der Schiedsrichter-Leistung steht arg in Frage, oder eine Mannschaft agiert besonders ruppig. Letzteres war nicht der Fall.

Gladiators-Trainer Christian Held, der sich laut Kodex für Beteiligte nicht zum Thema des Tages äußern durfte, konnte sich nicht erinnern, je zuvor einen Ausschluss von vier Spielern erlebt zu haben, und Sieger-Coach Ralph Junge scherzte diplomatisch: "Ich bin zu alt, um mich an sowas zu erinnern." Held, der die Defizite seiner Schützlinge bei Offensivrebounds (8:16!) und Defensive bemängelte, kritisierte allerdings die "schlechte Vorbereitung" eines der Schiris, die in dessen falschem Shirt zum Ausdruck gekommen sei und deren Folgen sich schon im ersten Viertel bemerkbar gemacht hätten. Fakt ist, dass es erstmals in Trier schon vor dem zweiten Viertel "Schieber"-Rufe gab.

Zum Glück waren die seltsamen Entscheidungen der sogenannten Unparteiischen nicht schuld an der gravierenden Gladiators-Niederlage: Das Nürnberger Team war einfach das bessere und zeigte auf dem Weg zu seinem zwölften Sieg in Folge teilweise, warum es diese beeindruckende Serie hinbekommen hat. Vom wichtigen Selbstvertrauen ganz zu schweigen. Unzerreißbar war diese Serie aber nicht. Dies dokumentierte sich in einer knappen Halbzeitführung der Moselaner. Allerdings waren die ersten Minuten nach der Pause symptomatisch für das Endresultat: Die Gladiatiors, die aus einem 4:13 ein 13:13 gemacht hatten, vergaben eine Dreifach-Chance, und allzu bald betrug der Rückstand wieder mehr als ein halbes Dutzend.

Auf ein halbes Dutzend Buchstaben beschränkte sich das Fazit von Triers Spieler Lucien Schmikale: "Ratlos." 209-Zentimeter-Falcon Robert Oehle bilanzierte: "Wir haben gegenüber der ersten Begegnung nicht viel verändert und erneut sehr physisch gespielt."

Statistik des Tages