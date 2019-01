Steppen bis die Füße brennen

Ein Blick, eine herausfordernde Geste, ein furioser Tanz in atemberaubendem Rhythmus quer durch eine fesselnde Inszenierung: der Kampf zwischen Gut und Böse ist eröffnet. Mit explosiven Stepps und faszinierenden Formationen wird der Stepptanz bei "Magic of the Dance" auf eine neue Spitze getrieben. Die vielfach preisgekrönte, international erfolg- und traditionsreichste Irish Dance Show entführt die Zuschauer auf eine emotionale Reise auf die grüne Insel – das ist irisches Lebensgefühl pur, getanzt und gesungen, gefeiert und umjubelt. Die Show vereint die besten Stepptänzer der Welt, mitreißende Musik, tolle Bühnen- und Pyroeffekte in atemberaubenden Choreographien.

"Magic of the Dance/ Die Original Irish Dance Show – Live 2019" ist am Samstag, 9. Februar, in der Europahalle Trier zu Gast. Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr. Karten beim WochenSpiegel, Telefon 0651/ 71650.

RED