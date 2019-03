SVE überzeugt auch gegen Jägersburg

Mit einer komplett neuen Innenverteidigung startete der SVE in die Partie gegen den Tabellenfünfzehnten. Für den gelb-rot-gesperrten Godmer Mabouba und den aufgrund einer Uni-Prüfung verhinderten Kapitän Simon Maurer liefen Stephan Schuwerack und Kevin Kling von Beginn an im Herzen der Eintracht-Defensive auf. Die Kapitänsbinde übernahm Top-Torjäger Jan Brandscheid, der in der Offensive neben Dominik Kinscher auflief, dessen Verletzung aus der Partie bei der TSG Pfeddersheim schneller verheilte als noch unter der Woche angenommen.

Eintracht kommt besser in Partie

Die Eintracht war von Beginn an bemüht, den Schwung der vergangenen Wochen mitzunehmen und kam besser in die Partie. Keine zehn Minuten waren gespielt, da konnten die Moselstädter bereits das erste Ausrufezeichen setzen: Jason Kaluanga nahm auf der rechten Seite Ömer Kahyaoglu mit, der in der Mitte Christoph Anton fand - doch dessen Kopfball landete knapp neben dem von Mirko Gerlinger gehüteten Tor des FSV Jägersburg (10.). Es war die erste Großchance der Begegnung und ein deutliches Signal, in welche Richtung es gehen sollte. Kurze Zeit später manifestierte sich dieser Eindruck dann auch auf der Anzeigentafel: Einen scharf geschossenen Eckball von Kahyaoglu nickte der mit aufgerückte Kevin Kling problemlos zum 1:0 für die Blau-Schwarz-Weißen ein (18.).

2:0-Pausenführung

Der FSV aus dem Homburger Stadtteil war in der ersten Halbzeit in der Offensive kaum präsent. Stattdessen standen die Saarländer fast komplett um den eigenen Strafraum, bei Ballbesitz der Eintracht mit einer Fünfer-Abwehrkette und einer Vierer-Absicherung davor, war einzig auf Spiel-Zerstörung aus und machte der Eintracht daher das Leben schwer. Dennoch sollten sich auch in der Folge Gelegenheiten für die Hausherren ergeben: Dominik Kinscher fasste sich aus zwanzig Metern zentral ein Herz, zielte aber für einen Torerfolg mit links etwas zu hoch (29.), nur um rund fünf Minuten später an Gerlinger zu scheitern, der den satten Schuss des Spielmachers mit dem Fuß abwehren konnte (36.). Kurz vor der Pause gab es dann die Quittung für die passiven Saarländer: Dominik Kinscher wurde im Strafraum elfmeterreif zu Fall gebracht, den Strafstoß verwandelte Teilzeit-Kapitän Jan Brandscheid souverän in die von ihm aus gesehene linke untere Ecke (45.) zur völlig verdienten 2:0-Pausenführung.

4:0-Endstand

Die Gäste kamen nach dem Seitenwechsel zwar etwas offensiver aus der Kabine, doch die zaghaften Angriffsbemühungen der Elf von Thorsten Lahm wurden nach nur zehn Minuten im Keim erstickt: Christoph Anton setzte Ömer Kahyaoglu in Szene, der keine Mühe hatte, zum 3:0 zu vollenden (55.) - die Entscheidung im Moselstadion. Die Eintracht ließ es danach etwas ruhiger angehen, ohne aber die Offensivbemühungen komplett einzustellen. Brandscheid mit einem Freistoß von der Strafraumkante (74.) sowie der eingewechselte Julien Erhardt, der plötzlich mutterseelenallein vor Gerlinger auftauchte (80.) hatten noch gute Gelegenheiten, das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben. Das war am Ende jedoch Kevin Heinz vorbehalten, der in der Nachspielzeit mit links technisch sauber zum 4:0-Endstand traf.

Mit nunmehr zehn Punkten aus den vergangenen vier Partien konnte der SVE eine kleine Serie starten, die am kommenden Wochenende im Auswärtsspiel beim FC Karbach auf dem Prüfstein steht (Samstag, 23. Mörz, 15.30 Uhr).

Statistik:

Eintracht Trier: Wieszolek - Heinz, Schuwerack, Kling, Kaluanga (ab 78. Erhardt) - Roth, Thayaparan - Anton, Kinscher (ab 87. Fischer), Kahyaoglu (ab 76. Diefenbach) - Brandscheid.

FSV Jägersburg: Gerlinger- Schreiber, Hasemann, Kiefer, Simon - Scherpf (ab 63. Rexhaj), Holzweißig, Koblenz, Schäfer, Littau (ab 46. Mentor) - Adiguezel (ab 63. Ardestani).

Tore: 1:0 Kevin Kling (26.), 2:0 Jan Brandscheid (45.), 3:0 Ömer Kahyaoglu (55.), 4:0 Kevin Heinz (90.).

Zuschauer: 680

Schiedsrichter: Tom Bauer

